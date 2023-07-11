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Коммерсантъ FM
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Торговля ищет новые пути

Как российский бизнес выстраивает новые международные связи

В прошлом году российские компании столкнулись с необходимостью поиска не только альтернативных поставщиков запчастей и оборудования, но и новых рынков сбыта. Адаптация к разрыву привычных цепочек поставок привела к переориентации торговли на юг и восток, а новыми партнерами для российских компаний помимо соседних стран стали Китай, Турция, Индия, Иран и страны Персидского залива.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Экспорт восстанавливается

После резкого спада в конце прошлого года российский экспорт показывает признаки восстановления. Так, индекс экспортного климата, рассчитываемый Центром конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, в мае вырос до 93,9 пункта после 92,6 пункта в апреле. Эксперты центра фиксируют, что динамика экспортного климата обрабатывающей промышленности «пятый месяц продолжает уверенный подъем, демонстрируя накопительные эффекты нормализации внешнего спроса». В конце 2022 года значение индекса составляло всего 85,2 пункта. Впрочем, несмотря на улучшение показателя, разрыв с дошоковым средним показателем за 2021 год (105,8 пункта) по-прежнему велик, составляя 11,9 пункта.

Индекс отражает показатели промышленной и потребительской уверенности в странах ЕС и у других торговых партнеров РФ, а также реальный эффективный курс рубля как прокси-показатель ценовой конкурентоспособности. Значение в 100 пунктов соответствует нейтральному экспортному климату, заметно выше 100 — благоприятному, заметно ниже 100 — депрессивному.

Еще один индекс — экспортных ожиданий — указывает на вероятное значимое восстановление экспортной активности в течение июня—августа. В мае он составил 100,9% (значение больше 100% указывает на превышение долгосрочного среднего уровня). Этот показатель держится выше 100% с декабря прошлого года. Росту ожиданий, судя по данным опросов, способствовало снижение препятствий к экспорту: в первом квартале текущего года индекс экспортных барьеров составил 100,5% против 101,8% в четвертом квартале 2022-го (здесь рост означает ухудшение ситуации). Впервые после прошлогоднего роста негативное воздействие экспортных барьеров на динамику внешнего спроса снизилось и стало максимально сдержанным, отмечают в ИСИЭЗ. Снижение барьеров стало следствием адаптации предприятий и сокращения негативного влияния таких факторов, как «недостаточный внешний спрос на выпускаемую продукцию» и «высокая неопределенность».

Новые партнерства

Введение санкций в отношении существенной части российских компаний резко осложнило налаживание международных связей в прошлом году — этому способствовали трудности с банковским обслуживанием российских клиентов, а также уход крупных логистических операторов с российского рынка.

В нынешнем году, однако, публичное присутствие зарубежных компаний и представителей власти оказалось более обширным. Так, в рамках Российско-Китайского «Экспо» на «Иннопроме» будут представлены 160 компаний из 12 провинций Китая. По словам генерального консула КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочуня, на фоне развития китайско-российских отношений компании из КНР крайне заинтересованы в российском рынке. «Среди крупных китайских компаний на VII "Экспо" — Dongfeng Motor, Changan Auto, Jinzhou Port, крупнейшая китайская компания по производству салфеток Zhongshun Jierou Paper, логистическая компания Zhejiang Safe, Poly International Exhibition и многие другие»,— рассказал генконсул.

Торговля с Китаем по-прежнему растет высокими темпами — с начала года оборот увеличился на 40,7%, до $93,7 млрд, при этом растет не только экспорт из РФ, но и ввоз из Китая продукции машиностроения и электроники. Замминистра промышленности Алексей Груздев отмечал на ПМЭФ, что Россия поднялась в списке крупнейших торговых партнеров Китая с десятого на седьмое место, при этом ведомство рассчитывает на «повышение качества производственной кооперации» по примеру локализации производства китайских автомобилей Haval в судостроении, станкостроении, химпроме, фармацевтике, биотехнологиях.

К странам Персидского залива интерес у российских компаний традиционно был связан с привлечением инвестиций, однако теперь государства региона рассматриваются и как перспективные рынки для сбыта продукции (это касается, например, открывающегося рынка Саудовской Аравии), и как площадка для локализации российских производств — в такой роли могут выступить в первую очередь ОАЭ. Торговля со страной в прошлом году уже выросла на 68%, до $9 млрд, на двустороннем диалоге на ПМЭФ вице-премьер Денис Мантуров также говорил о возможностях производственной кооперации, отметив, что российские компании заинтересованы в создании производственных площадок на территории ОАЭ для экспорта в страны региона.

Власти ОАЭ поддерживают развитие страны в качестве индустриального хаба, в 2021 году в стране была утверждена стратегия развития промышленности на десять лет вперед — в рамках ее реализации вклад промышленности в ВВП должен вырасти со 133 млрд дирхам до 300 млрд дирхам к 2031 году (курс дирхама привязан к американской валюте на уровне 3,67 дирхама за доллар). Для локализации же российских компаний в феврале текущего года на базе экономической зоны «Халифа» в Абу-Даби был создан Евразийский торгово-промышленный хаб (его роуд-шоу также пройдет в Екатеринбурге). Предполагается, что всего участниками смогут стать около 50 компаний, которые смогут рассчитывать на льготное налогообложение.

Со страной также ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС. В мае в дополнение к переговорам о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) российская сторона начала переговоры и об услугах и инвестициях, что должно снизить в том числе регуляторные барьеры. Такие соглашения традиционно заключаются между отдельными странами, а не на уровне ЕАЭС. По словам министра торговли ЕЭК Андрея Слепнева, заключение соглашения о ЗСТ позволит сделать каркас даже не транспортного, а экономического коридора ЕАЭС—Иран—ОАЭ, в перспективе рассматривается и заключение соглашения с Индией.

Индия за последний год уже стала одним из основных покупателей российских энергоресурсов: их экспорт в страну оказался сопоставимым с поставками в Китай, но пока развитие двусторонних связей ограничено в том числе особенностями валютного регулирования, касающегося конвертации и выведения выручки, поэтому наращивание российского экспорта в Индию требует и увеличения присутствия российских компаний на индийском рынке.

Татьяна Едовина

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