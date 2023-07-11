«Технологический суверенитет — это история не только про критические, но и про опережающие технологии»

Статс-секретарь—заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов — об условиях достижения технологического суверенитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Статс-секретарь—заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов считает, что для формирования технологического суверенитета российской промышленности нужны собственные компетенции в самых высокотехнологичных и передовых отраслях

Фото: Антон Новодережкин / фотохост-агентство ТАСС Статс-секретарь—заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов считает, что для формирования технологического суверенитета российской промышленности нужны собственные компетенции в самых высокотехнологичных и передовых отраслях

Фото: Антон Новодережкин / фотохост-агентство ТАСС

Технологический суверенитет, на мой взгляд, это прежде всего собственные компетенции в самых высокотехнологичных и передовых отраслях. Это история не только про критические, но и про опережающие технологии.

Речь не идет о том, что в стране нужно производить все промышленные изделия: от гвоздей до космических кораблей. Очевидно, что есть страны, где производство некоторых групп товаров дешевле в силу исторической специализации, близости к дешевому источнику сырья или по причине низкой оплаты труда. И многие наши зарубежные партнеры заинтересованы в поставке широкой номенклатуры недорогих и качественных потребительских товаров. Однако защищать и выращивать высокотехнологичные отрасли с высокой долей интеллектуальных вложений мы обязаны. Это и авиа, и судостроение, и радиоэлектроника, и новые материалы, и, конечно, сфера IT-технологий, особенно технологий искусственного интеллекта, которые в последнее время показывают прорывное развитие по всему миру.

Технологический суверенитет — это не наше изобретение. К примеру, известная японская компания Toyota начала свой путь как производитель оборудования для текстильной промышленности (в 30-х годах прошлого века). Однако после изгнания в 1939 году с рынка Японии компаний General Motors и Ford начала с поддержкой правительства производство автомобилей. До этого автомобильной промышленности в Японии не было. Сейчас мы не можем представить Японию без ее известных автомобильных брендов.

Или южнокорейская компания Samsung — ведущий производитель электроники, мобильных телефонов, полупроводников и компьютеров. В 1938 году это была компания по экспорту рыбы, овощей и фруктов. А в 1980-е она уже отвоевала долю мирового рынка электроники у США и Японии. Все это стало возможным за счет того, что сперва были заимствованы иностранные передовые технологии, а затем были развиты собственные компетенции. Это закон конкуренции: тот, кто умеет делать сложные вещи, недоступные другим, получает больше дохода.

Единственно возможный выход из той ситуации, в которой мы оказались в результате санкционного шторма, уже обозначен руководством нашей страны — это, если коротко, отстаивание права России на суверенные решения во всех сферах. При этом технологический суверенитет не означает полной изоляции нашей экономики. Это сильная переговорная позиция при выстраивании отношений с другими странами. Глобализм (в плане технологий) уже отходит на задний план, более актуальными как раз становятся вопросы создания собственных технологий и полной локализации критически важных товаров на своей территории, собственные решения, которые обеспечат эту независимость и безопасность, будут доминировать.

Учитывая все это, технологический суверенитет для нашей страны — это, конечно, в первую очередь производство критически важных товаров — продуктов, лекарств, комплектующих — на своей территории, это обеспечение всех видов безопасности, в том числе экологической, энергетической и информационной. Это обеспечение транспортной связанности внутри страны и построение нового поколения транспортных логистических коридоров со странами Азии — речь о Северном морском пути и Южном транспортном коридоре, флот для обслуживания которых мы строим. И, конечно, это создание собственных технологий.

В прошлом году беспрецедентные логистические ограничения, нестабильность валютного курса, а также отказы от сотрудничества компаний из недружественных стран, особенно в сфере IT и поставок сырья, материалов, комплектующих и уникального оборудования, конечно, осложнили жизнь всем отраслям российской промышленности и потребовали от нас оперативных, но проработанных решений по поддержанию импортозависимых производств и форсированию работы по импортозамещению в отраслях промышленности. Со сложностями в текущих условиях столкнулись практически все отрасли. Причиной тому стал достаточно высокий уровень интеграции российской экономики в международную. В такой ситуации нарушение кооперационных связей с иностранными государствами становится проблематичным. Сильнее это затронуло отрасли с большим количеством комплектующих, а также отрасли с высокой долей уникального оборудования иностранного производства.

Объективно прошлый год характеризовался замедлением темпов прироста промышленного производства в обрабатывающих отраслях экономики на фоне нарушения сложившихся кооперационных цепочек и временного лага, возникшего из-за закрытия экспортных рынков и переориентации на новые рынки поставок. Тем не менее по итогам 2022 года вместо ожидавшегося падения промпроизводства на 6,5% снижение составило 0,6%, в обработке — 1,3%. При этом спад экспорта не повлек за собой падение промышленности, впервые за последние шесть лет мы вышли на стабилизацию занятости в обрабатывающей промышленности (+0,3% к 2021 году).

Нами были запущены меры поддержки, которые, во-первых, позволили нивелировать риски серьезного падения производства (я имею в виду так называемые адаптационные меры, ведь это стало первой задачей в коротком моменте). А кроме этого нам удалось запустить меры поддержки, которые дают нам пути к развитию, дают возможность сделать полную производственную цепочку: от создания технологически независимой продукции до ее гарантированного сбыта. Это позволяет сегодня делать в России комплексные проекты, привлекательные для инвестиций. Российский бизнес активнее включился в процессы импортозамещения и сейчас занимает освободившиеся ниши.

В июле прошлого года была проведена стратегическая сессия правительства на тему «Промышленность и новые подходы к импортозамещению». По ее результатам были определены дальнейшие подходы к стратегическому планированию в отраслях промышленности и перспективные технологические направления развития — это разработка отечественной компонентной и электронно-компонентной базы; создание фармацевтических препаратов и медицинской техники; машиностроение для топливно-энергетического комплекса (нефтегазовое машиностроение, энергетическое машиностроение), радиоэлектроника, химическая промышленность в части производства мало- и среднетоннажной химии и нефтехимии.

Если обсуждать установленный приоритет по воспроизводству критических и сквозных технологий и то, какими должны быть следующие шаги по реализации данных направлений в различных отраслях промышленности, то скажу так: любой сложной, технологичной отрасли нужно дать время окрепнуть. Для этого, возможно, придется прибегнуть к жестким мерам: учреждение госкомпаний, субсидии, заградительные пошлины. Этим путем в свое время шли и развивающиеся экономики Азии, но и США, Великобритания, Франция.

Для упреждающего нивелирования рисков в критических для управления нашей страной отраслях в ближайшее время мы планируем реализовать стратегические инициативы по следующим направлениям: во-первых, это выстраивание альтернативных логистических цепочек, в том числе приоритетная реализация мероприятий по поддержанию годности авиационного, железнодорожного и судового транспортного состава с последующим выстраиванием системы беспилотных логистических коридоров, развитие автономного судовождения и разработка новых видов транспорта на альтернативных источниках энергии.

Во-вторых, обеспечение отрасли автомобильной промышленности, транспортного и специального машиностроения необходимыми комплектующими путем поддержки приоритетных проектов по локализации и импортозамещению узлов и агрегатов для автомобилей и специализированной техники. В-третьих, мероприятия по обеспечению промышленных предприятий-потребителей номенклатурой продукции мало- и среднетоннажной химии, поддержка реализации инвестиционных проектов и проведение НИОКР по ключевым направлениям в этой области.

Еще одно приоритетное направление — это устойчивое развитие отраслей топливно-энергетического комплекса и энергонезависимость страны. Для этого требуется обеспечение нефтегазовых компаний номенклатурой оборудования и запасных частей, инструментов и принадлежностей (в рамках мероприятий по проведению НИОКР и обратного инжиниринга), развитие крупнотоннажного производства СПГ и необходимого оборудования, обеспечение производства отечественных турбин большой мощности и проведение необходимых мероприятий по обслуживанию действующих энергетических объектов, ускоренный реинжиниринг необходимых комплектующих.

Наконец, пятое направление — это обеспечение технологического суверенитета и формирование консолидированного спроса комплектующих и инструмента в единое стандартизированное пространство исходя из потребности заказчиков и технологических возможностей производителей в станкоинструментальной промышленности.

Конечно, суверенная опережающая экономическая модель развития подразумевает не только формирование полноценного внутреннего рынка, но и высокотехнологичный экспорт. Безусловно, количество зарубежных рынков сократилось, но перспективных рынков не так уж и мало. Устойчивые связи основываются прежде всего на благоприятных для инвесторов условиях внутри страны и на возможности длительного планирования. Если нам удастся создать такие условия, особенно в критически важных для нас отраслях, то уверен, что инвесторы и бизнес из дружественных стран с большим желанием будут работать на нашем рынке. Сейчас этот процесс уже идет в области автомобилестроения и электроники.

Но главная цель — сдвиг в торговом балансе, чтобы экспорт состоял из технологичных товаров с высокой долей добавленной стоимости, а импорт — из сырья. Для этого потребуются существенная поддержка и защита ключевых отраслей.

Особую роль в новой картине мира приобретает и большое евразийское партнерство. Такой инструмент, как ЕАЭС, в частности. В рамках союза сейчас как раз активно ведется разработка нового механизма оказания финансового содействия при реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности. Источник денежных средств — отчисления в бюджет Союза от поступлений в бюджеты государств—членов ЕАЭС от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. Поддержка будет оказываться через субсидирование процентных ставок по кредитам и займам, выдаваемым международными и национальными финансовыми организациями. В мае главы государств—членов ЕАЭС подписали Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, предусматривающий возможность реализации такого механизма.

Таким образом, впервые за десять лет существования Евразийской экономической комиссии будет запущен действенный механизм поддержки, который позволит предприятиям стран союза реализовать значимые кооперационные проекты, развивать промышленную кооперацию и создавать новые совместные предприятия.