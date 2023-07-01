Президент Палестины позвонил Путину и поддержал действия властей РФ во время мятежа Пригожина

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Господин Аббас заявил, что поддерживает действия властей РФ 24 июня, во время мятежа Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнер». Разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.

«Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе переговоров с господином Аббасом Владимир Путин подтвердил намерение содействовать справедливому и устойчивому решению палестино-израильского конфликта.

23 июня Евгений Пригожин объявил о походе бойцов своей ЧВК на Москву. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с господином Пригожиным. После переговоров бойцы ЧВК развернули колонны и ушли в полевые лагеря, сам основатель компании отправился в Белоруссию.

О том, как удалось решить ситуацию с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер»,— в публикации «Ъ» «Союзный государь».