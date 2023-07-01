Глава военной администрации Харьковской области заявил о планах эвакуировать детей из пяти населенных пунктов

Глава военной администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов сообщил, что из-за обстрелов власти региона планируют объявить принудительную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов. Слова господина Синегубова приводит Vesti.ua.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Олега Синегубова Фото: телеграм-канал Олега Синегубова

«На Волчанском направлении каждый день обстрелы. У нас уже есть обращение от городской военной администрации относительно принудительной эвакуации детей из пяти населенных пунктов, которые входят в состав Волчанской территориальной общины. Это обращение рассматривается и, скорее всего, будет принято»,— сказал господин Синегубов в эфире телемарафона.

По словам Олега Синегубова, детей и их родных могут разместить в Харькове и других районах области. Он отметил, что в Харькове зарезервировано 3,5 тыс. мест в общежитиях вузов, где смогут проживать эвакуированные.

1 июня украинские власти заявили об обязательной эвакуации детей из семи подконтрольных Украине населенных пунктов ДНР, расположенных к юго-западу от Бахмута. Всего из города Железное, поселков Нью-Йорк и Северное, сел Константиновка, Иванополье, Николаевка и Подольское должны были эвакуировать 239 детей.

Милена Костерева