Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo откроется в Нижнем Новгороде 1 июля

Десять концертов фортепианной музыки пройдут в Нижнем Новгороде с 1 июля по 20 августа. Молодые пианисты из России и зарубежных стран выступят в культурном центре «Пакгаузы» на Стрелке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Pianissimo с 2017 года знакомит слушателей с академической музыкой и молодым поколением музыкантов. Концерты проходят в редких локациях. Кроме Нижнего Новгорода, в этом году фестиваль пройдет в Москве и Санкт-Петербурге.

После выступлений запланированы творческие встречи с исполнителями. Подробная программа летнего фестиваля Pianissimo опубликована на официальном сайте Нижегородского театра оперы и балета.

О других мероприятиях в Нижнем Новгороде — в материале «Ъ-Приволжье» «Астрономические мемы, Шуберт и искусственный интеллект».

Алина Смородова