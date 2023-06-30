Астрономические мемы, Шуберт и искусственный интеллект

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут научные лекции и интерактивные спектакли, начнутся фестивали Pianissimo и «Горький fest». Подробнее о наиболее заметных культурных событиях города — в обзоре «Ъ-Приволжье».
Концертная площадка в Пакгаузах на Стрелке
Фото: Нижегородский театр оперы и балета
1 июля в Пакгаузах на Стрелке открывается цикл фортепианных концертов Pianissimo. Запланированы выступления десяти молодых музыкантов. В субботу состоится первый концерт, итальянский пианист Массимилиано Гротто исполнит четыре экспромта, сонату №14 и фантазию «Скиталец» Франца Шуберта. Билеты от 500 руб.
1 июля в парке Bistro в Александровском саду пройдет лекция «Астрономия в мемах и интернет-культуре». Сотрудник планетария имени Гречко Никита Капитанов на примерах расскажет, как мемы позволяют изучать и обсуждать научные факты и теории в доступной и понятной форме. Для участия необходимо пройти бесплатную регистрацию.
1 июля в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б состоится Science drama — читка научно-фантастической пьесы Карела Чапека R.U.R об универсальных роботах. Справедливо ли эксплуатировать «искусственных людей»? Какие могут быть последствия? Вход свободный, необходимо зарегистрироваться.
Открытый кинотеатр на Нижневолжской набережной
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В городе продолжают работать летние кинотеатры под открытым небом. В июле планируется провести 11 бесплатных кинопоказов в парках Станкозавода, Свердлова, «Дубки» и «Светлоярский».
2 июля «Заповедные кварталы» покажут аудиоспекталь-квест «Свидетели квартала». Участникам предстоит расследовать убийство в тихом квартале. В истории использованы реальные имена и истории жителей квартала, исторические дома станут декорациями, а зрители — действующими лицами. Спектакль начнется около перголы на улице Короленко, 16. Стоимость участия — 1,3 тыс. руб.
4 июля в «Планетарии №1» парка «Швейцария» состоится лекторий «Научный кругозор». Запланированы две лекции: «Перформанс в музыке: существует ли в современной музыке фигура слушателя и композитора?» и «Медицина будущего: перспективные разработки» о выращивании мозга в пробирке, бионическом глазе и роботе-тюлене. Для бесплатного посещения нужно зарегистрироваться.
Открытие 65-го сезона летних благотворительных концертов
Фото: Нижегородская филармония имени Ростроповича
В Нижегородской филармонии продолжается 65-й сезон летних благотворительных концертов. 5 июля прозвучит музыка Брамса, Бруха, Вебера и Штрауса. 7 июля солисты исполнят концерт Вильямса для гобоя и концерт Брамса для скрипки. Регистрация на мероприятия откроется 3 июля, вход свободный.
6 июля в Театре оперы и балета пройдет концерт-спектакль по рассказам Максима Горького «Рождение человека» и «Страсти-мордасти» и музыке одного из его любимых композиторов Эдварда Грига. Артисты театра и кино Евгений Миронов и Александра Урсуляк выступят в сопровождении ансамблей «Комонь» и «Солисты Москвы». Билеты от 800 руб.
6 июля в музее деревянного зодчества «Щелоковский хутор» на улице Горбатовской, 41 пройдет лекция «Низание жемчугом — страницы истории русских украшений». Посетителям расскажут, чем отличался узор мужских и женских украшений из жемчуга. Вход от 100 до 250 руб., детям до семи лет бесплатно.
6 июля в научном дворике ИЦАЭ состоится лекция «Искусственный интеллект и право». Кандидат юридических наук Евгений Мамай расскажет о социальных последствиях применения ИИ, возможных этических дилеммах и основных принципах, необходимых для минимизации его негативного влияния на общество. Вход свободный, необходимо зарегистрироваться.
Летний кинотеатр на стадионе «Нижний Новгород»
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
7 июля откроется седьмой фестиваль нового российского кино «Горький fest». В 2023 году большая часть мероприятия будет посвящена 100-летию режиссера Леонида Гайдая. Фестиваль откроется показом фильма «Кентавр». В конкурсную программу вошли 16 кинокартин, их покажут в «Летнем кинотеатре» на Нижневолжской набережной, центре культуры «Рекорд», Театре драмы и на стадионе «Нижний Новгород». На площадках пройдут дискуссии о кино и благотворительный вечер. Регистрация на мероприятия пока не открыта.
7 июля в арт-пространстве «Цех» на улице Варварской, 32 откроется выставка Biom, созданная с использованием искусственного интеллекта. Алгоритмы обрабатывают информацию о климатических и ботанических данных (температуру, качество воздуха, осадки, выбросы CO2) со всего мира и создают их художественную визуализацию в реальном времени. Автор проекта — студия Radugadesign. Билеты от 250 руб.
7 июля в Доме архитектора откроется выставка, посвященная его 50-летию. В экспозицию вошли архивные фотографии из альбома Дома. На фасаде здания появится ретроспектива за все время существования пространства, а лестница внутри превратится в шкалу времени, где каждая ступень — один год и одна лучшая постройка.