Астрономические мемы, Шуберт и искусственный интеллект

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут научные лекции и интерактивные спектакли, начнутся фестивали Pianissimo и «Горький fest». Подробнее о наиболее заметных культурных событиях города — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концертная площадка в Пакгаузах на Стрелке

Фото: Нижегородский театр оперы и балета Концертная площадка в Пакгаузах на Стрелке

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

1 июля в Пакгаузах на Стрелке открывается цикл фортепианных концертов Pianissimo. Запланированы выступления десяти молодых музыкантов. В субботу состоится первый концерт, итальянский пианист Массимилиано Гротто исполнит четыре экспромта, сонату №14 и фантазию «Скиталец» Франца Шуберта. Билеты от 500 руб.

1 июля в парке Bistro в Александровском саду пройдет лекция «Астрономия в мемах и интернет-культуре». Сотрудник планетария имени Гречко Никита Капитанов на примерах расскажет, как мемы позволяют изучать и обсуждать научные факты и теории в доступной и понятной форме. Для участия необходимо пройти бесплатную регистрацию.

1 июля в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б состоится Science drama — читка научно-фантастической пьесы Карела Чапека R.U.R об универсальных роботах. Справедливо ли эксплуатировать «искусственных людей»? Какие могут быть последствия? Вход свободный, необходимо зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытый кинотеатр на Нижневолжской набережной

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Открытый кинотеатр на Нижневолжской набережной

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В городе продолжают работать летние кинотеатры под открытым небом. В июле планируется провести 11 бесплатных кинопоказов в парках Станкозавода, Свердлова, «Дубки» и «Светлоярский».

2 июля «Заповедные кварталы» покажут аудиоспекталь-квест «Свидетели квартала». Участникам предстоит расследовать убийство в тихом квартале. В истории использованы реальные имена и истории жителей квартала, исторические дома станут декорациями, а зрители — действующими лицами. Спектакль начнется около перголы на улице Короленко, 16. Стоимость участия — 1,3 тыс. руб.

4 июля в «Планетарии №1» парка «Швейцария» состоится лекторий «Научный кругозор». Запланированы две лекции: «Перформанс в музыке: существует ли в современной музыке фигура слушателя и композитора?» и «Медицина будущего: перспективные разработки» о выращивании мозга в пробирке, бионическом глазе и роботе-тюлене. Для бесплатного посещения нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие 65-го сезона летних благотворительных концертов

Фото: Нижегородская филармония имени Ростроповича Открытие 65-го сезона летних благотворительных концертов

Фото: Нижегородская филармония имени Ростроповича

В Нижегородской филармонии продолжается 65-й сезон летних благотворительных концертов. 5 июля прозвучит музыка Брамса, Бруха, Вебера и Штрауса. 7 июля солисты исполнят концерт Вильямса для гобоя и концерт Брамса для скрипки. Регистрация на мероприятия откроется 3 июля, вход свободный.

6 июля в Театре оперы и балета пройдет концерт-спектакль по рассказам Максима Горького «Рождение человека» и «Страсти-мордасти» и музыке одного из его любимых композиторов Эдварда Грига. Артисты театра и кино Евгений Миронов и Александра Урсуляк выступят в сопровождении ансамблей «Комонь» и «Солисты Москвы». Билеты от 800 руб.

6 июля в музее деревянного зодчества «Щелоковский хутор» на улице Горбатовской, 41 пройдет лекция «Низание жемчугом — страницы истории русских украшений». Посетителям расскажут, чем отличался узор мужских и женских украшений из жемчуга. Вход от 100 до 250 руб., детям до семи лет бесплатно.

6 июля в научном дворике ИЦАЭ состоится лекция «Искусственный интеллект и право». Кандидат юридических наук Евгений Мамай расскажет о социальных последствиях применения ИИ, возможных этических дилеммах и основных принципах, необходимых для минимизации его негативного влияния на общество. Вход свободный, необходимо зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летний кинотеатр на стадионе «Нижний Новгород»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Летний кинотеатр на стадионе «Нижний Новгород»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

7 июля откроется седьмой фестиваль нового российского кино «Горький fest». В 2023 году большая часть мероприятия будет посвящена 100-летию режиссера Леонида Гайдая. Фестиваль откроется показом фильма «Кентавр». В конкурсную программу вошли 16 кинокартин, их покажут в «Летнем кинотеатре» на Нижневолжской набережной, центре культуры «Рекорд», Театре драмы и на стадионе «Нижний Новгород». На площадках пройдут дискуссии о кино и благотворительный вечер. Регистрация на мероприятия пока не открыта.

7 июля в арт-пространстве «Цех» на улице Варварской, 32 откроется выставка Biom, созданная с использованием искусственного интеллекта. Алгоритмы обрабатывают информацию о климатических и ботанических данных (температуру, качество воздуха, осадки, выбросы CO2) со всего мира и создают их художественную визуализацию в реальном времени. Автор проекта — студия Radugadesign. Билеты от 250 руб.

7 июля в Доме архитектора откроется выставка, посвященная его 50-летию. В экспозицию вошли архивные фотографии из альбома Дома. На фасаде здания появится ретроспектива за все время существования пространства, а лестница внутри превратится в шкалу времени, где каждая ступень — один год и одна лучшая постройка.

Подготовила Елена Ковалева