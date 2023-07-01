Глава Хакасии зарегистрирован кандидатом для участия в новых выборах

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов стал первым зарегистрированным кандидатом на очередных выборах руководителя региона, которые пройдут в сентябре. Соответствующее решение республиканская избирательная комиссия приняла 1 июля.

Документы для регистрации Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ, представил 22 июня. В том числе, подписи 129 муниципальных депутатов и избранных глав муниципалитетов.

«Сразу скажу, что не планирую уходить в отпуск, буду продолжать работать»,– сообщил глава Хакасии в своем Telegram-канале.

Как писал «Ъ-Сибирь», всего документы об участии в выборах руководителя региона подали шесть человек, выдвинутых политическими партиями. Помимо господина Коновалов, в их числе гендиректор ООО «Авиационный завод «Ирбис» Владимир Грудинин («Коммунисты России»), депутат верховного совета Хакасии Михаил Молчанов (ЛДПР), депутат Госдумы РФ Сергей Сокол («Единая Россия»), самозанятый Алексей Хабаров («Родина»), депутат верховного совета, заместитель главного редактора газеты «Хакасия» Ольга Ширковец («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

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Валерий Лавский