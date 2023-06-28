Шесть партий выдвинули кандидатов на выборы главы Хакасии

Избирательная комиссия Республики Хакасия завершила прием документов от желающих участвовать в выборах главы региона, которые состоятся 10 сентября. Этим правом воспользовались шесть человек, выдвинутых политическими партиями.

В последний день подачи уведомлений – 28 июня – документы представил Владимир Грудинин, выдвинутый «Коммунистами России». Съезд партии, на котором было принято решение об участии ее кандидата в выборах в Хакасии, состоялся в Москве 27 июня.

В тот же день документы в республиканский избирком представила депутат верховного совета (ВС) Хакасии, заместитель главного редактора газеты «Хакасия» Ольга Ширковец. Кандидатуру выдвинуло региональное отделение партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», которое возглавляет госпожа Ширковец.

Ранее избирком принял документы от действующего главы Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ), депутата Госдумы РФ Сергея Сокола («Единая Россия»), депутата ВС Михаила Молчанова (ЛДПР) и самозанятого Алексея Хабарова («Родина»). Господин Коновалов уже сдал подписи муниципальных депутатов и избранных глав для преодоления муниципального фильтра.

Документы от желающих принять участие в выборах депутатов ВС избирком завершит принимать 9 июля.

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Валерий Лавский