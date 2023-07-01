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Коммерсантъ FM
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В Великобритании считают, что Китай начнет добывать полезные ископаемые на Луне в ближайшие десятилетия

Глава Космического командования вооруженных сил Великобритании Пол Годфри заявил, что Китай сможет начать добычу полезных ископаемых на Луне в ближайшие десятилетия. По его мнению, особенно Китаю интересны минералы, которые могут стать топливом для термоядерного синтеза.

«Китай представил "Белую книгу", в которой разбираются важнейшие минералы на Луне. Они уже доставили на Землю лунные образцы и собираются идти все дальше в этом направлении. Добыча ископаемых на астероидах станет реальностью еще при нашей жизни»,— сказал Пол Годфри в совместном с главой Космического командования США генералом Джеймсом Дикинсоном интервью для газеты The Times.

Господин Годфри заявил, что возможность добычи гелия-3 на Луне особо интересует Китай. Он отметил, что этот элемент считается потенциальным топливом для реакции термоядерного синтеза.

Пол Годфри также заявил, что Китай и Россия «вкладают миллиарды» в программы по развитию космоса и создание нового космического оружия. «Мы, безусловно, видели демонстрацию гиперзвукового оружия другими странами, в частности, Китаем и Россией. Это сфера, которую мы продолжаем изучать с точки зрения того, как можно свести этот тип угроз к минимуму»,— сказал в свою очередь Джеймс Дикинсон.

В конце марта газета The Wall Street Journal писала, что Пентагон начал готовить космические силы США к возможному конфликту с Россией и Китаем в космосе. Вашингтон опасается, что Китай может использовать беспилотники для слежки за ВС США. Решение было принято на фоне развертывания Россией и Китаем лазеров и ракет, которые могут вывести из строя спутники и повредить гражданскую связь.

Олеся Павленко

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