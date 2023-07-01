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Коммерсантъ FM
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Бюро нацбезопасности Польши опасается негативного влияния ЧВК «Вагнер» на миграцию в Европе

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера считает, что частная военная компания «Вагнер» в Белоруссии сможет повлиять на миграционные процессы в Европе.

«Могут ли они протолкнуть еще больше мигрантов? Это возможно. Вопрос в том, какую прибыль они получат от этой процедуры, потому что это группа, которая в основном мотивирована наживой»,— сказал господин Севера Financial Times. По его словам, риски зависят от числа бойцов ЧВК в Минске и от «активов», которые есть у компании в Африке.

Президент Польши Анджей Дуда ранее назвал перемещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию — это «очень негативным сигналом» для его страны. Вместе с тем власти не стали вводить режим чрезвычайного положения.

Бойцы ЧВК «Вагнер» по условиям соглашения об урегулировании мятежа могут подписать контракт с Минобороны, уйти в Белоруссию или к своим семьям. Президент Владимир Путин обещал, что их не будут преследовать в России.

О судьбе ЧВК в Белоруссии — в материале «Ъ» «Союзный государь».

Леонид Уварчев

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