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Коммерсантъ FM
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Сильный взрыв произошел в Киеве поздно вечером 30 июня, сообщили «Страна.ua» и «Зеркало недели». Как отмечают украинские СМИ, в столице не объявлялась воздушная тревога.

По данным официальной карты оповещений, последний раз воздушная тревога в Киеве объявлялась поздно вечером 25 июня. Столичные власти не сообщали о взрыве или его последствиях. Украинские СМИ спустя несколько часов после взрыва также не уточняют детали произошедшего.

Председатель движения запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что после взрыва в некоторых районах города пропало электричество.

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