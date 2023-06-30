Chery начала продажу седана Arrizo 8 в России

Компания Chery официально вывела новую модель для российского рынка — начались продажи седана Arrizo 8.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Chery Arrizo 8

Фото: Chery Chery Arrizo 8

Фото: Chery

В России новый Chery появится в единственной версии. Arizzo 8 получит 186-сильный 1,6-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Автомобиль предложат в трех комплектациях — Prestige (от 3,4 млн руб.), Ultimate (от 3,5 млн руб.) и лимитированной Ultimate SE (от 3,5 млн руб.) — оснащение которых включает в себя широкий список электронных ассистентов водителя, мультимедиа с интеграцией смартфонов и другое оборудование, включая телематическую систему Chery Connect.

Новый Chery Arrizo 8 уже доступен у всех официальных дилеров марки в России. С учетом спецпредложений на покупке автомобиля можно сэкономить до полумиллиона рублей.

Максим Вершинин

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