Липецкие власти готовились к противостоянию Минобороны РФ с бойцами ЧВК «Вагнер» во время мятежа

Пять колонн ЧВК «Вагнер», в которых было до 1 тыс. единиц транспорта, зашли в Липецкую область во время «марша справедливости» 24 июня. Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов в интервью LipetskMedia. По его словам, власти региона готовились к противостоянию Минобороны РФ с бойцами ЧВК.

Как рассказал глава региона, он понял, что «все совсем серьезно», когда в кабинете, где базировался оперативный штаб, раздались два звонка от «очень больших людей» с просьбой выиграть время «в случае боевого применения». Перед местными властями встали следующие задачи: «минимизировать потери среди гражданского населения, оказать медицинскую помощь» и в случае боевого столкновения задержать мятежников «до консолидации сил» [Минобороны].

Для этого первым делом была очищена трасса М-4 «Дон» в регионе — и от людей, и от машин. Затем власти организовали «выписку пациентов из больниц, начали разворачивать госпитали», но не говорили об этом, чтобы информацией не воспользовалась ЧВК. К обеду 24 июня представители «Вагнера», как уточнил губернатор, базировались на местной магистральной газораспределительной станции.

«Любое [боевое] применение, и полыхнуло бы так, что… Это было очень страшно. Подготовились [в ЧВК] очень хорошо, надо отдать должное»,— сказал господин Артамонов. В 18:57 того дня в телеграм-канале правительства Липецкой области появилась информация о том, что часть дорог регионального значения (как выяснилось позже, пять) перекопана экскаваторами. Как уточнил губернатор, речь шла о дорогах «в нижней части региона». По его словам, это и должно было задержать мятежников. «С тем темпом, с каким они шли по трассе, они бы через пять-шесть часов оказались в окрестностях Москвы. А так время для переговоров скоротали, нашли его, и, слава Богу, все закончилось»,— добавил глава региона.

Около 20:30 прошлой субботы стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным об остановке движения ЧВК и дальнейших шагах по деэскалации. По словам липецкого губернатора, после получения сигнала о «разрядке» началось восстановление разрытых дорог. За два дня их «вернули в первоначальное состояние», не привлекая федеральные средства.

Подробнее о том, как Черноземье пережило 24 июня, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова