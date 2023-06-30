В Екатеринбурге проходят съемки «Встречи выпускников КВН» для Первого канала

В Екатеринбурге в четвертый раз проходит «Встреча выпускников КВН», которую покажут по Первому каналу. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Свердловской области. Среди зрителей, судя по фотографиям, губернатор Евгений Куйвашев.

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За кубок сражаются команды «Станция Спортивная» (Москва), «СОК» (Самара) и «Сборная Дагестана». Первая встреча команд выпускников Высшей лиги КВН разных лет состоялась в конгресс-холле Екатеринбург-ЭКСПО в 2019 году.

Напомним, распоряжение о проведении мероприятия в Екатеринбурге подписал Евгений Куйвашев 19 мая. Также в столице Урала пройдет «Кубок губернатора Свердловской области по КВН».

Полина Хабарова

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