В Екатеринбурге пройдут съемки «Встречи выпускников КВН» для Первого канала

В Екатеринбурге в этом году пройдут выступления команд КВН «Игра — встреча выпускников КВН». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 19 мая.

Традиционно игра, которую покажут по Первому каналу пройдет в Екатеринбург-ЭКСПО 30 июня. На сцену выйдут команды «Станция Спортивная», «СОК» и «Сборная Дагестана». Первая встреча команд выпускников Высшей лиги КВН разных лет состоялась в конгресс-холле Екатеринбург-ЭКСПО в 2019 году.

Глава региона также подписал распоряжение о том, что в столице Урала пройдет «Кубок губернатора Свердловской области по КВН».

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