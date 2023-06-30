Bioderma и фонд «Галчонок» начинают благотворительную акцию

В эти выходные стартует акция французского бренда Bioderma и благотворительного фонда «Галчонок», который помогает детям с органическими поражениями центральной нервной системы. В ней примут участие три популярных средства Bioderma: мицеллярная вода Sensibio H20, гель для умывания Sensibio и двухфазное средство для снятия водостойкого макияжа Sensibio H2O. С суммы от каждого проданного флакона компания NAOS перечислит благотворительному фонду 15 руб. Акция продлится до 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bioderma Фото: Bioderma