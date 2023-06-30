Евгении Беркович и Светлане Петрийчук продлили заключение под стражей

Хамовнический районный суд города Москвы 30 июня продлил срок содержания в СИЗО петербургскому театральному режиссеру Беркович Евгении и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым в публичном оправдании терроризма в пьесе «Финист ясный сокол». Женщины останутся под стражей до 10 сентября.

«По версии следствия, в пьесе содержались признаки оправдания терроризма и идеологии ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), что послужило возбуждению уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда)»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

О возбуждении уголовного дела в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук стало известно 4 мая. Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол» о российских женщинах, которых завербовали в сети радикальные исламисты для поездки в Сирию. По результатам экспертизы в постановке обнаружили героизацию ИГ (Исламское государство; запрещенная в РФ террористическая организация) и «идеологию радикального феминизма».

Сами Светлана Петрийчук и Евгения Беркович вину не признают. Защита в суде утверждает, что в материалах дела речь идет о размещенной в YouTube читке пьесы, а не о полноценной постановке, и что судебная экспертиза на основании заключения РФЦСЭ не должна приниматься судом во внимание.

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