В селе Пензенской области объявлен карантин из-за кори

Карантин из-за вспышки кори введен в селе Елюзань Городищенского района Пензенской области, сообщила местная администрация. Гражданам рекомендуют отказаться от посещения мест массового пребывания, семейных праздников, носить маски, регулярно убирать и проветривать помещения.

В единой дежурной диспетчерской службе Городищенского района сообщили «Ъ», что создана выездная бригада для оперативного выявления случаев. Карантин будет снят через 21 день после последнего задокументированного выздоровления.

Чиновники напоминают о необходимости прививок от кори и добавляют, что необходимый запас есть в распоряжении медучреждений района.

Никита Маркелов, Саратов