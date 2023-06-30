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В селе Пензенской области объявлен карантин из-за кори

Карантин из-за вспышки кори введен в селе Елюзань Городищенского района Пензенской области, сообщила местная администрация. Гражданам рекомендуют отказаться от посещения мест массового пребывания, семейных праздников, носить маски, регулярно убирать и проветривать помещения.

В единой дежурной диспетчерской службе Городищенского района сообщили «Ъ», что создана выездная бригада для оперативного выявления случаев. Карантин будет снят через 21 день после последнего задокументированного выздоровления.

Что такое корь и чем она опасна

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Чиновники напоминают о необходимости прививок от кори и добавляют, что необходимый запас есть в распоряжении медучреждений района.

Никита Маркелов, Саратов

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