Гран-при фестиваля «Коляда-Plays» получил театр «Доминанта»

В Екатеринбурге объявили победителей XVI международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays». Гран-при получил Молодежный театр «Доминанта» из Губахи за спектакль «Тихий свет» по пьесе Романа Козырчикова режиссера Дмитрия Огородникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Буров, Коммерсантъ Фото: Алексей Буров, Коммерсантъ

Приз в номинации «Лучшая женская роль» получила Насира Мамбетова за роль в спектакле «Старая Зайчиха» (по пьесе Николая Коляды), который представил Театр юного зрителя имени Бакена Кыдыкеевой (республика Кыргызстан, Бишкек).

За «Лучшую женскую роль второго плана» получила приз Марина Фальман за роль в спектакле «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды режиссера Вячеслава Виттиха. Постановку представил Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова (республика Кыргызстан, Бишкек).

В номинации «Лучшая мужская роль» лучшим признал Юрий Сысоев за роль в спектакле «Озорник» в инсценировке Ирины Васьковской.

Приз в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» получил Якуп Шарипов за роль овода в спектакле «Горка» по пьесе Алексея Житковского (Салаватский государственный башкирский драматический театр, республика Башкортостан).

«Лучшим актерским дуэтом» стали Людмила Анисимова и Николай Бекасов за роли в спектакле «Старая Зайчиха» по пьесе Николая Коляды режиссера Марии Леоновой (Магаданский государственный музыкальный и драматический театр).

«Лучшим актерским ансамблем» стал коллектив Кемеровского театра для детей и молодежи. Его отметили за спектакль «Горка» по пьесе Алексея Житковского режиссера Никиты Бетехтина.

Приз в номинации «Лучшая работа режиссера» получил Александр Сысоев за спектакль «9Б», который представили актеры Серовского театра драмы имени Антона Чехова.

Наталия Бурнос получила приз в номинации «Лучшая работа художника» за работу над спектаклем «Корова» по пьесе Семена Вяткина режиссера Дмитрия Ши (Театр кукол «Гулливер»).

На международном театральном фестивале современной драматургии «Коляда-Plays» традиционно показывают спектакли разных театров по пьесам драматурга Николая Коляды и его учеников. С 2008 года фестиваль проходит ежегодно. В этом году в основную программу вошли 30 постановок, в офф-программу — 13. К участию были приглашены 23 театра.

Анастасия Таначева

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