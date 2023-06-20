В Екатеринбурге открылся фестиваль «Коляда-Plays»

Торжественное открытие XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» прошло в Екатеринбурге с традиционной пенной пушкой и танцами. «Как только в артисте и в человеке вообще умирает ребенок, вон из театра. Я нахожусь в состоянии детства. Мне это нравится. Я прыгал вместе со всеми в этой пене. Это же счастье немыслимое»,— сказал на открытии основатель фестиваля Николай Коляда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays" Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays" Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays" Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays" Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays" Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров Следующая фотография 1 / 5 Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays" Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays" Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays" Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays" Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays" Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров

По словам господина Коляды, уральской школе драматургии, создателем которой он является, в 2023 году исполняется 30 лет. За эти годы драматург обучил около 70 студентов Екатеринбургского государственного театрального института, чьи произведения стали известны не только в России, но и за рубежом. Среди них — Владимир Зуев, Ярослава Пулинович, Василий Сигарев, Олег Богаев, Александр Архипов, Валерий Шергин, Анна Батурина, Павел Казанцев, Анжелика Четвергова и другие.

Фестиваль «Коляда-Plays» пройдет с 20 по 30 июня на сценах Коляда-театра, Камерного театра, Театра балета «Щелкунчик», Театра музыкальной комедии, Театра кукол, Учебного театра ЕГТИ, Свердловской государственной детской филармонии. На него приедут более 600 участников и гостей. В нем участвуют 23 театра, которые покажут 30 спектаклей. Среди участников — Буинский государственный драматический театр (Татарстан), Серовский драматический театр им. Антона Чехова, Салаватский государственный башкирский драматический театр, театральная компания «Les Partisans» (Ижевск), Новый молодежный театр (Нижний Тагил), Алтайский краевой театр драмы им. Василия Шукшина и другие. Традиционно в программе фестиваля — спектакли по пьесам Николая Коляды и его учеников.

Анастасия Таначева

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