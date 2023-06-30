Число отравившихся в ресторане Grand Bianco петербуржцев выросло до 95

95 человек обратилось за медицинской помощью после посещения ресторана Grand Bianco на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу. 76 из них — несовершеннолетние.

«На сегодняшний день в инфекционных стационарах города остаются на лечении 5 детей и 1 взрослый»,— говорится в сообщении ведомства в пятницу, 30 июня.

В управлении добавили, что ведомство готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда.

Ранее Куйбышевский райсуд Петербурга назначил наказание в виде приостановления деятельности Grand Bianco на 90 суток. Владельцы ресторана вину признали, выводы прокуратуры и Роспотребнадзора не оспаривали и пообещали устранить нарушения.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте