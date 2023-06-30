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Нижний Новгород отправил еще 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Нижнего Новгорода в зону проведения спецоперации. Груз весом более 30 т собрало движение «Нижегородское ополчение», сообщили в пресс-службе городской думы.

Среди вещей — продукты, экипировка, строительные материалы, инструменты, постельные принадлежности и автомобиль «УАЗ Патриот».

Ранее нижегородские депутаты предложили сделать бесплатным провоз гуманитарного груза по платным трассам. По их мнению, это позволит систематизировать перевозки такой помощи.

Ирина Николаева

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