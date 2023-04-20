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Нижегородские депутаты предложили сделать бесплатным провоз гумпомощи по платным трассам

Депутаты транспортного комитета заксобрания Нижегородской области предложили сделать бесплатным проезд по платным трассам для автомобилей, которые перевозят гуманитарный груз. Парламентарии подготовили соответствующее обращение к председателю правления ГК «Автодор» Вячеславу Петушенко.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По подсчетам заксобрания, с февраля 2022 года Нижегородская область отправила в зону проведения спецоперации 262 т вещей и оборудования. «Если груз доставляли по платным дорогам, это больше 140 тыс. руб. Многие общественные организации осуществляют доставку гуманитарного груза на свои деньги»,— говорится в сообщении регионального заксобрания.

Депутаты отмечают, что освобождение автомобилей с гуманитарным грузом от платы за проезд позволит систематизировать перевозки такой помощи.

Анастасия Еремина

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