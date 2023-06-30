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Улицу Рождественскую перекроют 1 июля для гастрофестиваля

Движение транспорта на улице Рождественской приостановят с 00:01 в субботу, 1 июля до 5:00 воскресенья. Перекрыты будут два участка: от площади Маркина до улицы Широкой и от площади Маркина до площади Благовещенской. Трамвай №11 курсировать не будет.

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ограничения вводятся из-за фестиваля «Гастрономическая Рождественская». Этим летом его решили проводить каждую субботу. Проезжая часть станет пешеходной, рестораны вынесут столики на улицу.

Подробнее о мероприятиях в Нижнем Новгороде — в материале «Ъ-Приволжье» «Астрономические мемы, Шуберт и искусственный интеллект».

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