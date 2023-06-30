Владимир Нетёсов рассмотрел обращения жителей Воронежа

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассмотрел обращения избирателей, поступившие в приемные партии и депутатскую приемную регионального парламента. К нему обратились жители областного центра. Вопросы касались работы сферы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и благоустройства.
Фото: пресс-служба ВРО ВПП «Единая Россия»
Группа жителей Железнодорожного района попросила оказать содействие в решении вопросов по проведению ямочного ремонта дорог и благоустройства общественных территорий. При содействии Управы района и Комбината благоустройства работы оперативно выполнены.
Еще четырем воронежцам понадобилась юридическая помощь для решения спорных ситуаций с ТСЖ, Управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями. По всем поступившим вопросам заявители получили подробные консультации, юристы приемной помогли оформить необходимые документы.
Добавим, жители области могут обратиться в общественные приемные «Единой России», адреса которых вы найдете на сайте партии.
Записаться на прием к депутату можно по телефону 239-93-39.
Также воронежцы могут направить свое обращение любым удобным способом:
- на адрес электронной почты региональной общественной приемной «Единой России» op@voronezh.er.ru
- оставить обращение на сайте voronezh.er.ru в разделе «Приемная» – «Форма обратной связи»
- через социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм
- почтой по адресу: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д.33 (простым письмом)
- оставить письменное обращение в специальном почтовом ящике, который установлен в самом здании приемной (пр-т Революции, д. 33, холл 1 этажа).
Предоставлено: Воронежское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»