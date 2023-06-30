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Владимир Нетёсов рассмотрел обращения жителей Воронежа

Вопросы касались работы сферы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и благоустройства

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассмотрел обращения избирателей, поступившие в приемные партии и депутатскую приемную регионального парламента. К нему обратились жители областного центра. Вопросы касались работы сферы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и благоустройства.

Фото: пресс-служба ВРО ВПП «Единая Россия»

Фото: пресс-служба ВРО ВПП «Единая Россия»

Группа жителей Железнодорожного района попросила оказать содействие в решении вопросов по проведению ямочного ремонта дорог и благоустройства общественных территорий. При содействии Управы района и Комбината благоустройства работы оперативно выполнены.

Еще четырем воронежцам понадобилась юридическая помощь для решения спорных ситуаций с ТСЖ, Управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями. По всем поступившим вопросам заявители получили подробные консультации, юристы приемной помогли оформить необходимые документы.

Добавим, жители области могут обратиться в общественные приемные «Единой России», адреса которых вы найдете на сайте партии.

Записаться на прием к депутату можно по телефону 239-93-39.

Также воронежцы могут направить свое обращение любым удобным способом:

  • на адрес электронной почты региональной общественной приемной «Единой России» op@voronezh.er.ru
  • оставить обращение на сайте voronezh.er.ru в разделе «Приемная» – «Форма обратной связи»
  • через социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм
  • почтой по адресу: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д.33 (простым письмом)
  • оставить письменное обращение в специальном почтовом ящике, который установлен в самом здании приемной (пр-т Революции, д. 33, холл 1 этажа).

Предоставлено: Воронежское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

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