Оклады военных и ряда других силовиков вырастут на 10,5%

Размеры окладов военнослужащих и силовиков с 1 октября 2023 года вырастут на 10,5%. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, подписанном Михаилом Мишустиным.

В документе говорится, что размеры окладов поднимутся у военных, проходящих службу по призыву и контракту. Повышение окладов по спецзваниям ждет сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, ФСИН, противопожарной службы и таможенных органов, а также начальствующего состава органов Федеральной фельдъегерской связи.

В сентябре 2022 года правительство утвердило повышение месячных окладов сотрудников МВД. Тогда у полицейских, сотрудников системы ФСИН, таможенников ежемесячные доходы выросли на 4%. В октябре того же года оклады военных и силовиков были увеличены на 5% с ожидаемым повышением до 10,5% в 2023 году.

Полина Мотызлевская