Альфа-банк запускает Фонд поддержки немалого бизнеса для предпринимателей. Подать заявку на участие можно на сайте банка. Экспертное жюри рассмотрит все обращения и выберет лучшие. Имена победителей будут объявлять раз в неделю, первого определят 17 июля. Бюджет проекта составляет 100 млн руб. Предполагается, что Альфа-банк оплатит рекламу победивших компаний в СМИ и соцсетях.

«ВСМПО-Ависма» запустила в Свердловской области производственный комплекс за 3,2 млрд руб. Комплекс механической обработки деталей из титана считается уникальным для России. Его ввод — финальный этап создания производственной цепочки корпорации — от выработки титановой губки до изготовления конечных деталей для потребителей. Следующим этапом инвестпроекта станет строительство второй очереди, которая позволит проводить чистовую обработку колец и дисков для авиации и двигателестроения.

Собрание акционеров «Газпрома» поддержало рекомендацию совета директоров и приняло решение не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год. При этом члены совета директоров и ревизионной комиссии свое годовое вознаграждение получат. Акции «Газпрома» после публикации решения подешевели на Мосбирже на 0,6%. По итогам первого полугодия «Газпром» направил на промежуточные дивиденды 1,2 трлн руб. Чуть больше половины получило государство, владеющее контрольным пакетом акций. Розничные инвесторы получили около 144 млрд руб.