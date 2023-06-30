«Рив Гош» и Monochrome запустили совместный проект

Парфюмерно-косметическая сеть «Рив Гош» и фешен-бренд Monochrome запустили проект, объединяющий мир моды и парфюмерии. В бутике в Столешниковом переулке, 14, и в магазинах сети можно было принять участие в голосовании и выбрать аромат, который ассоциируется с модой и соответствует критериям oversize, unisex, naturalness, colors. Выбирали из ароматов парфюмерных марок Orto Parisi, 27 87, Psychotic London, Jusbox, и по итогам голосования наибольшее количество баллов набрал Genetic Bliss испанского бренда 27 87. Теперь он станет официальным ароматом бутика и будет не только звучать в помещении, но и сопровождать каждую покупку. Интересно, что аромат Genetic bliss считается молекулярным, относится к категории унисекс и, по замыслу создателей, обладает способностью адаптироваться к индивидуальному природному запаху того, кто его носит.

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