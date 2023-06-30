Компания «Амилко» планирует нарастить объем переработки кукурузы в 2023 году

Предприятие «Амилко» в 2023 году увеличит переработку зерна кукурузы до 500 тыс т в год. Об этом в ходе заседания экспортного совета при губернаторе Ростовской области сообщил глава минсельхоза Константин Рачаловский. «Увеличивается и экспортное направление крахмалов, сиропов»,— сообщил министр.

Как сообщал ранее «Ъ-Юг», компания «Амилко» реализует проект по строительству завода по производству крахмалопродуктов из кукурузы (мощность предприятия — 275 тыс. т в год) и строительство завода по производству крахмалопродуктов из пшеницы (мощность — 225 тыс. т в год). Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Объем инвестиций в проекты составит 7,5 млрд руб.

Анастасия Назарова