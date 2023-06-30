Режим ЧС в лесах Свердловской области отменят с 1 июля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об отмене режима ЧС в лесах с 1 июля, сообщили в департаменте информационной политики региона. Введение специального режима было связано с осложнением лесопожарной обстановки из-за аномально жаркой погоды и позволило привлечь максимум возможных ресурсов для ликвидации природных пожаров.

Ранее власти Свердловской области разрешили жителям посещать лесопарки региона без сопровождения экскурсоводов, но двигаться можно только по оборудованным маршрутам. С 23 июня в таком режиме работают природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской. Кроме того, теперь разрешается посещать лесопарки Екатеринбурга.

До 6 июля в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Мера призвана минимизировать риски возникновения природных пожаров, которые чаще всего связаны с человеческим фактором.

Диана Сунагатуллина

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