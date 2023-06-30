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Начальник УВД Нижнего Новгорода Олег Соколов представлен личному составу

Управление МВД по Нижнему Новгороду возглавил полковник Олег Соколов. Его представили личному составу ведомства, сообщили в пресс-службе полиции.

Начальник УМВД по Нижнему Новгороду Олег Соколов (в центре)

Начальник УМВД по Нижнему Новгороду Олег Соколов (в центре)

Фото: пресс-служба УМВД по Нижнему Новгороду

Начальник УМВД по Нижнему Новгороду Олег Соколов (в центре)

Фото: пресс-служба УМВД по Нижнему Новгороду

Олег Соколов родился в 1978 года в городе Керчи на востоке Крыма. Учился в Новочеркасском среднем училище МВД и Нижегородском юридическом институте МВД. До назначения работал заместителем начальника полиции Нижнего Новгорода.

Ранее городским управлением МВД руководил Андрей Басов. Его сняли с должности в апреле 2023 года из-за несоответствий в декларации о доходах.

Елена Ковалева

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