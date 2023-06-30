Ситуация с нехваткой воды в Горячем Ключе усугубилась с выходом из строя артезианских скважин

Ситуация с нехваткой воды в Горячем Ключе при резко возросшем разборе усугубилась выходом из строя артезианских скважин. Об этом сообщил глава города Сергей Белопольский.

«Предвидеть это заранее, к сожалению, невозможно. Сейчас приступаем к бурению двух (скважин.— «Ъ-Кубань»), затем в рамках краевой программы — поддержкой министерства ТЭК и ЖКХ уже заручились — планируем пробурить еще две»,— написал градоначальник в своем Telegram-канале.



Он уточнил, что в настоящее время в городе работают четыре водовозные машины, две горячеключевских и две из Краснодара. К вечеру техника должна подойти еще из Абинска.

Днем господин Белопольский написал, что понимает претензии к водоканалу и считает их обоснованными, но сейчас власти города нацелены на экстренное решение проблемы, а уже после этого на разбор ситуации с руководством и сотрудниками водоканала.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Горячем Ключе из строя вышли сразу четыре колодца из девяти. В результате сложилась сложная ситуация с недостатком запасов водозабора. По сведениям «Водоканала», в июне разбор воды практически вдвое превысил весенние показатели. Из-за этого в городе уже пять дней нет воды. По данным местных властей, сейчас в городе разбор такой, что требуется еще как минимум две дополнительные скважины.

Михаил Волкодав

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