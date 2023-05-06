Югра выплатит по 500 тысяч рублей иностранцам, которые будут участвовать в спецоперации на Украине

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) иностранцам, которые заключат контракт на прохождение военной службы в Югре для участия в специальной военной операции на Украине, будут получать региональную выплату — 500 тыс. руб., сообщили в правительстве региона. Власти планируют отправить в зону боевых действий порядка 2,5 тыс. иностранных граждан.

В случае получения ранений (контузий, травм или увечий) во время боевых действий власти ХМАО намерены выплачивать от 500 тыс. до 1 млн руб.

Накануне в Минобороне России заявили, что размер минимальных зарплат участников военной операции на Украине составляет 204 тыс. руб. в месяц. Единовременно при заключении контракта им выплачивается по 195 тыс. руб.

Напомним, Россия ввела войска на Украину 24 февраля 2022 года и начала военную операцию. В сентябре и октябре прошлого года в рамках частичной мобилизации было призвано, по данным Минобороны, 300 тыс. человек.

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