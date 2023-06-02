В Удмуртии могут объявить режим ЧС из-за засухи

В Удмуртии из-за недостаточного количества осадков могут ввести режим чрезвычайной ситуации. Наблюдать за ситуацией с засухой будут в период до середины июля, после чего при необходимости регион выйдет с данной инициативой, рассказала заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова. Об этом пишет ГТРК «Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Абрамовой, зимой снежный покров был недостаточно высокий, в результате чего промерзания почвы практически не было, что привело к минимальному уровню влаги в земле. Ранние яровые, зерновые и кормовые культуры отстают в развитии из-за отсутствия дождя.

Как рассказала вице-премьер правительства региона, режим ЧС обеспечит сельхозтоваропроизводителям, если те не выполнят целевые показатели, защиту с точки зрения возврата бюджетных средств, полученных в качестве господдержки.

Напомним, в июле 2021 года в Удмуртии уже вводили режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи