Прокуратура требует вернуть незаконно приватизированную землю в Ярославском районе

Прокуратура Ярославской области вышла с исками в суд о признании недействительными сделок с земельными участками, совершенными на основании поддельных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура ЯО

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Прокуратура ЯО

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Прокуратура требует признать недействительными сделки с 8 земельными участками общей площадью 2 га, прекратить право собственности на землю лиц, которые позже неправомерно приобрели участки. Как установила проверка прокуратуры, при оформлении сделок с землей в Росреестр предоставлялись поддельные решения местных властей.

«В управление Росреестра по Ярославской области предъявлялись поддельные решения органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков, расположенных в Ярославском районе и городе Ярославле. На их основании производилась регистрация прав собственности на земельные участки, а впоследствии – их дальнейшее отчуждение иным лицам»,— пояснили в прокуратуре.

Кадастровая стоимость незаконно отчужденных земель составила 9 млн руб. Два земельных участка по итогам вмешательства прокуратуры уже возвращены в муниципальную собственность. Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в крупном и особо крупном размере.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» незаконное оформление земли велось в 2018-2019 годах, а для оформления сделок предоставлялись архивные копии постановлений главы Ярославского района от 1996 и 1999 года, оригиналы по которым отсутствовали. Как установила проверка прокуратуры, земля в конце XX века в реальности не предоставлялась. Речь идет о земельных участках в районе деревни Мужево и поселка Красный Бор Ярославского района.

Андрей Иванов