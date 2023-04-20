Прокуратура и ФСБ выявили незаконное оформление земли в Ярославском районе

Три земельных участка общей площадью около 2 га были незаконно оформлены в собственность на основании поддельных документов. Нарушение выявлено в ходе совместной проверки прокуратуры и ФСБ, возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Владимир Китаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Ярославской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Прокуратура Ярославской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Как считают в прокуратуре, гражданин незаконно оформил землю в 2018-2019 годах.

«Регистрация права собственности осуществлялась на основании архивных копий постановления главы Ярославского района 1996 и 1999 годов о предоставлении гражданину земельных участков, оригиналы которых отсутствовали. Проверкой достоверно установлено, что указанному лицу названные земельные участки в тот период времени никогда не предоставлялись»,— пояснил Владимир Китаев.

По факту мошенничества в крупном и особо крупном размере возбуждено три уголовных дела. Отдельно проверяются должностные лица администрации Ярославского района, потому что в прокуратуре уверены, что мошеннические действия могли быть совершены с участием местных чиновников. Ущерб от передачи муниципальной земли в частную собственность составил более 9 млн руб. В прокуратуре особо отметили, что мошенничество с землей осуществлено в Ярославском районе, где «имеется проблема обеспечения землёй многодетных семей».

Андрей Иванов