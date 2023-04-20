Прокуратура и ФСБ выявили незаконное оформление земли в Ярославском районе

Три земельных участка общей площадью около 2 га были незаконно оформлены в собственность на основании поддельных документов. Нарушение выявлено в ходе совместной проверки прокуратуры и ФСБ, возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Владимир Китаев.
Прокуратура Ярославской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области
Как считают в прокуратуре, гражданин незаконно оформил землю в 2018-2019 годах.
«Регистрация права собственности осуществлялась на основании архивных копий постановления главы Ярославского района 1996 и 1999 годов о предоставлении гражданину земельных участков, оригиналы которых отсутствовали. Проверкой достоверно установлено, что указанному лицу названные земельные участки в тот период времени никогда не предоставлялись»,— пояснил Владимир Китаев.
По факту мошенничества в крупном и особо крупном размере возбуждено три уголовных дела. Отдельно проверяются должностные лица администрации Ярославского района, потому что в прокуратуре уверены, что мошеннические действия могли быть совершены с участием местных чиновников. Ущерб от передачи муниципальной земли в частную собственность составил более 9 млн руб. В прокуратуре особо отметили, что мошенничество с землей осуществлено в Ярославском районе, где «имеется проблема обеспечения землёй многодетных семей».