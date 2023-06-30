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Тюменские энергетики стали лучшими по социальной эффективности в регионе и представят область на всероссийском конкурсе

В Тюменской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Филиал «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети занял первое место в одной из номинаций – «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

В 2023 году в конкурсе были представлены 13 организаций Тюменской области. Региональная трехсторонняя комиссия высоко оценила деятельность филиала Тюменские электрические сети по созданию условий труда для работников и выбрала победителем в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы». Предприятие представит регион на федеральном этапе, подведение итогов которого состоится в декабре.

Тюменские электрические сети в 2022 году направили 35 млн рублей на снижение рисков травматизма персонала и сторонних лиц на энергообъектах. Показателем эффективности принимаемых мер стало отсутствие в компании летальных несчастных случаев.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ с 2000 года. Лучшие работодатели представляют проекты по высокой эффективности в решении социальных задач: развитие корпоративной культуры и сохранения здоровья, дополнительные социальные гарантии и компенсации. Напомним, что в 2022 году филиал «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети стал призером в той же номинации на федеральном уровне.

АО «Россети Тюмень»

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