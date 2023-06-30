В Тюменской области отменили режим ограничений, введенный из-за коронавируса

В Тюменской области отменили режим повышенной готовности, который ввели в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

«Благодарю всех земляков за сплоченность в борьбе с пандемией. Особое спасибо - медикам, волонтерам, сотрудникам Управления Роспотребнадзора и каждому жителю области, кто ответственно отнесся к своему здоровью»,— написал глава региона в telegram-канале.

С начала пандемии СOVID-19 в Тюменской области заразились более 279 тыс. человек. Из них порядка 275 тыс. тюменцев выздоровели, 4 384 — скончались.

5 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что статус пандемии COVID-19 отменен, с этого момента распространение новой коронавирусной инфекции не считается чрезвычайной ситуацией в мировом здравоохранении.

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