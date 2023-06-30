В Туапсе наградили лучших портовиков

В Туапсе наградили отличившихся работников морского флота. В преддверии профессионального праздника, который традиционно отмечается в первое воскресенье июля, портовиков поздравили руководители Туапсинского района, Туапсе и Туапсинского морского торгового порта

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Они вручили управляющему директору и двоим сотрудникам порта почетный знак и почетные грамоты «За выдающийся вклад в развитие города Туапсе». Трое портовиков получили благодарности губернатора Краснодарского края, двое — благодарности министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Более 20 сотрудников морской гавани отмечены главами Туапсинского района и Туапсе. Еще 22 работника ТМТП получили благодарность от администрации порта и двое — от зернового терминала.

На торжественной церемонии особо отметили сотрудников, которые принимают участие в общегородских, районных спортивных мероприятиях и спартакиадах, например, как члены футбольного клуба «Порт» или в составе баскетбольной команды «ГАЛЕОН». Команда по перетягиванию каната, состоящая из докеров-механизаторов, в мае 2023 года заняла первое место в спартакиаде трудящихся на Кубок главы Туапсинского района и представляла район в краевых соревнованиях. Благодарностью АО «ТМТП» за волю к победе и активное участие в спортивной жизни общества наградили 26 сотрудников порта.

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Кроме торжественных мероприятий, в честь праздника провели спортивный конкурс «Папа, мама, я — спортивная семья». Победителям и участникам были вручены ценные призы и медали.

26 декабря 2023 года Туапсинский морской торговый порт отметит 125 лет со дня основания. За годы своего существования ТМТП внес существенный вклад в развитие региона и отрасли, сегодня в компании трудятся более 1000 опытных профессионалов, среди которых есть целые семьи туапсинцев и династии со стажем в 50, 60 и 70 лет.

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