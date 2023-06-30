Для строительства наземного метро в Екатеринбурге власти изымут 38 га земли

Мэрия Екатеринбурга планирует изъять 38 га земли под строительство «наземного метро». Постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, подписанное мэром Алексеем Орловым, опубликовано на сайте администрации города.

Под строительство ветки планируют отдать кладбище для домашних животных, Карасье-Озерский лесопарк, общественные гаражи на улице Хвойная, складские помещения по улице Бахчиванджи и место для строительства административного здания таможни. Также для строительства будут задействованы территории гостиничного комплекса, автодороги и землю, предназначенную под расширение аэропорта и размещение грузового терминала.

Общая протяженность ветки наземного метро составит 10 километров и будет включать пять остановок. Метро свяжет студенческий кампус УрФУ, «Екатеринбург-Экспо», «Сима-Ленд» и аэропорт Кольцово, а также будет граничить с железнодорожной линией Екатеринбург — Каменск-Уральский.

Соглашение о строительстве наземного метро было подписано на «Иннопроме» в 2022 году. На маршруте будут использоваться «Ласточки», а интервал движения поездов составит 10-15 минут. В перспективе железнодорожное пассажирское сообщение охватит весь Екатеринбург и города-спутники.

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Анна Капустина