Из Петербурга в Челябинск будет летать больше вечерних рейсов

Авиаперевозчик Smartavia запустил два дополнительных рейса на маршруте Санкт-Петербург—Челябинск, сообщила пресс-служба аэропорта Курчатов. Оба будут отправляться в вечернее время по вторникам и четвергам.

Из Челябинска в Петербург самолеты будут вылетать в 21:45 с прибытием в 22:45. В обратном направлении вылет из Петербурга назначен на 2:25, прибытие в Челябинск — на 7:20.

Кроме Smartavia в Пулково из Челябинска регулярные рейсы выполняют авиакомпании Победа и Россия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что третий перевозчик открыл регулярное авиасообщение Петербурга с Тегераном.

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