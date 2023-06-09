Третий перевозчик открыл регулярное авиасообщение Петербурга с Тегераном

Авиаперевозчик Mahan Air с 9 июня открыл регулярный рейс Санкт-Петербург—Тегеран, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта Пулково). Ранее сообщение со столицей Ирана также впервые открыли рейсы авиакомпании Meraj Airlines и Nordwind Airlines.

«Авиакомпания Mahan Air будет выполнять перелеты в Тегеран один раз в неделю по пятницам на воздушных судах Airbus A340-300»,— говорится в сообщении.

Вылетать из Петербурга рейс будет 11:10 и прилетать в аэропорт Тегерана в 16:10. В обратном направлении воздушные суда будут отправляться в 5:00 и садиться в Пулково в 9:30 по местному времени.

Таким образом, количество рейсов в Тегеран из Пулково увеличится до трех в неделю.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из Пулково запустили дополнительные рейсы в Сургут.

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