Нефтебазу в Тамбове продают за 50 млн рублей

В Тамбове выставлена на продажу нефтебаза на территории Бокинского промышленного узла. Общий объем хранения предприятия составляет 3,6 тыс. кубометров топлива, сообщается в опубликованном на «Авито» объявлении. Актив оценен в 50 млн руб.

Вместе с оборудованием и недвижимостью продается 1,38 га земли под ними. На нефтебазе есть, как сообщается в объявлении, железнодорожная ветка длиной 162 м, эстакада для вагонов на 60 мм.

Собственником нефтебазы выступает московское ООО «Никама» По данным Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в 2017 году, уставны капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — аренда и управление имуществом. Гендиректор — Екатерина Зинченко, ООО в равных долях принадлежит Юлии Виноградовой и Равилю Кудякову. Выручка в 2022 году — 3,9 млрд руб., чистая прибыль — 18,2 млн руб.

У нефтебазы есть арендатор, это зарегистрированное по ее адресу местное ООО «Тэкра», имеющее необходимые лицензии на эксплуатацию объекта.

Ранее в Белгородской и Воронежской областях практически одновременно были выставлены на продажу четыре нефтебазы, в том числе расположенные у границы. Два таких объекта в макрорегионе за последние полтора года были атакованы и загорелись во время военных инцидентов, что привело к крупнейшим пожарам. Собственники активов стоимостью порядка 400 млн руб. не связывают свои решения со спецоперацией. Лишь воронежская нефтебаза, по данным «Ъ-Черноземье», столкнулась со сложностями из-за того, что снабжала топливом закрытый после 24 февраля 2022-го аэропорт.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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