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Коммерсантъ FM
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Опыт не имеет значения

Что нужно для успешного ведения бизнеса

Почти 60% владельцев компаний никогда не работали в сфере, в которой они ведут бизнес. Такими данными поделился деловой клуб «Атланты», который провел опрос. Свою концепцию придумал только каждый пятый предприниматель. Около четверти ориентировались на бизнес-партнеров. Также основателей компаний привлекала высокая маржинальность бизнеса и возможность воплотить детскую мечту. Возможно ли вести успешный бизнес без опыта в отрасли? Этот вопрос с предпринимателями обсудила Елена Иванова.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вдохновился идеей из интернета, поверил в легкость ведения бизнеса в конкретной сфере или прислушался к предложению партнера — так предприниматели отвечали на вопрос, почему они выбрали ту или иную нишу. Сооснователь баров «Сюр», «Винфак» и «Ясно», кафе «Интеллигенция» и бильярдной «8 шаров» Никита Фомкин рассказал, что его дело выросло из хобби:

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«Я делал вечеринки для друзей. Гости — это те же самые друзья, значит, понравится и им. Я штудировал интернет три года — там есть куча видео по моей сфере. Я открыл первое заведение, ни секунды не проработав ни в кофейне, ни в ресторане. Зато у меня был взгляд со стороны, насмотренность. На примере многих других мест я понял, что мне нравилось, а что нет. При такой тактике, как у меня, нужно брать человека — допустим, в управляющие — с большим опытом».

Некоторые предприниматели признались, что мечтали о своей компании с детства. Чаще всего об этом говорили владельцы IT-проектов, ресторанов и образовательных площадок. Основатель школы инженерных и рабочих профессий Fine Start Александр Федоров пришел в бизнес из промышленной сферы. И, по его мнению, успех часто зависит от личных качеств предпринимателя:

«Бизнесмен нанимает команду, которая помогает воплотить в жизнь его идеи. У него должны быть другие качества, которые позволят добиться успеха.

Это умение рисковать, брать на себя ответственность, умение с нуля сделать бизнес, которого не было. До этого бизнеса я образованием не занимался. Мне опыт управления промышленными компаниями помог найти проблему, найти способы решения. И эти знания я использую в проекте, которым владею».

В то же время собеседники “Ъ FM” из IT-сферы были более категоричны. Предприниматель без опыта может выступить только инвестором стартапа, считает гендиректор и основатель компании Oxygen Павел Кулаков:

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«Если предприниматель является фаундером, основателем, он, безусловно, должен очень хорошо разбираться в своей отрасли, технологиях, чувствовать тренды. Зачастую мы сталкиваемся с ситуациями, когда есть портфельные инвесторы, которые вкладывают в IT-стартапы, считая их перспективными. Они в большей степени смотрят с точки зрения финансовой логики, бизнес-модели и понимают, что в ту или иную нишу перспективно инвестировать».

В некоторых отраслях важен не только опыт, но и образование. Например, в дилерском бизнесе предприниматель без технического бэкграунда вряд ли может быть успешным, уверен президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «У нас очень много выпускников именно технических вузов. Второе высшее часто бывает в сфере управления.

Автобизнес — это скорее не про то, что захотелось покреативить. Был, например, поваром, а стал официальным дилером какого-то бренда.

Фактически все производители запрашивают, кто будет управлять этим бизнесом. Образование этих людей является одним из критериев при принятии решения».

При этом не каждый эксперт в той или иной сфере может стать хорошим предпринимателем, подчеркивают собеседники “Ъ FM”. Об этом говорят и результаты исследования компании «Деловая среда» и аналитического центра НАФИ.

Большинство опрошенных ими владельцев бизнеса заявили, что человек должен обладать набором особых знаний и качеств, в числе которых стратегическое мышление, финансовая грамотность и стрессоустойчивость. И только каждый десятый респондент убежден, что любой человек может успешно вести свое дело — так считают в основном бизнесмены-мужчины до 30 лет.

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Сабина Адлейба

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