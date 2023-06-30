Число оформленных на свердловчан банковских карт за год выросло на 21%

На жителей Свердловской области к 1 апреля 2023 года было оформлено 13 млн банковских карт, что на 21% больше прошлогодних показателей, сообщили в пресс-службе уральского ГУ Банка России. В первом квартале 2023 года свердловчане потратили банковскими картами 1 трлн руб. (+6% к показателям прошлого года), совершив 555 млн операций (+10%).

Наибольшую часть трат (459 млрд руб.) составили переводы: с карты на карту, себе в другой банк или другим людям. Почти 362 млрд руб. свердловчане потратили на оплату товаров и услуг. За год эта сумма выросла на 11%. Снятие наличных оказалось на последнем месте по объему потраченных средств — жители области получили в банкоматах 211 млрд руб.

В последнее время наличные платежи выбирает все меньше людей. По данным опроса ЦБ, доля россиян, предпочитающих наличные деньги для повседневных расходов, в 2022 году снизилась до 27% после 33% годом ранее. Доля опрошенных, использующие исключительно наличные, составила всего 13%.

Напомним, в январе — апреле выдача новых кредитных карт жителям Свердловской области выросла на 7,4% — до 138,4 тыс. штук. Участники рынка связывают спрос на кредитки с увеличением льготного периода и появлением возможности бесплатно снимать наличные, а также с наступившим сезоном отпусков. По мнению эксперта, увеличение выдачи кредитных карт может привести к росту просрочек.

Диана Сунагатуллина

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