Еще одна группа новобранцев отправилась из Удмуртии в воинские части

Очередная группа новобранцев отправилась из Удмуртии в воинские части для прохождения переподготовки и заключения контракта. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, мужчины прошли медицинское обследование и собеседование с психологом.

Напомним, прежде из республики группа бойцов отправилась в воинские части 22 июня, в их составе была девушка. Единовременная выплата при заключении контракта сроком от одного года составляет 195 тыс. руб. В воинской части бойцы получают зарплату от 40 тыс. руб., в зоне спецоперации — от 204 тыс. руб.и надбавки.