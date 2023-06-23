Девушка в составе бойцов отправилась из Удмуртии в воинскую часть для прохождения службы по контракту

Еще одна группа военнослужащих 22 июня отправилась из Удмуртии в воинские части для прохождения службы по контракту. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, среди бойцов оказалась одна девушка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Отмечается, что для женщин в рядах Вооруженных сил России предусмотрен ряд должностей. Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии Альберт Кононов рассказал, что девушек берут в качестве медиков, связистов и регулировщиков.

«Должностей для женщин немного. Наиболее востребованные из них — это медицинские работники, но без соответствующего образования медиком служить нельзя»,— рассказал майор Альберт Кононов.

При этом в Удмуртии увеличилось число мужчин, желающих служить по контракту. Средний возраст кандидатов остался неизменным — около 40 лет.