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Коммерсантъ FM
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Мятежные натуры

Как начинались и чем заканчивались военные бунты

Гай Юлий Цезарь

Фото: Wikipedia

Фото: Wikipedia

Римская республика. 49 год до н. э.

Гальские походы закончились для Гая Юлия Цезаря полным триумфом. Бунтующие племена были разбиты и приведены к покорности. Но внутри Рима победы вызвали беспокойство — сенаторы опасались силы и популярности Цезаря. От него требовали распустить легионы и вернуться в Рим, обещая высокие должности. Цезарь отказался, посчитав, что в столице его ждет арест и суд.

К началу 49 года до н. э. переговоры зашли в тупик. 7 января Сенат объявит военное положение. Гнею Помпею — соратнику Юлия Цезаря, ставшему его главным врагом — поручат собрать армию. 10 января произойдет знаковое событие: отряды Цезаря, около 5 тыс. пеших легионеров и 300 всадников, перейдут Рубикон. Эта река в 340 км от Рима была границей республики. Появиться там с войсками — открытый бунт и мятеж.

Началась гражданская война. Цезарь стремительно приближался к столице, не встречая особого сопротивления. 17 января Помпей и большинство сенаторов бегут из города. Вскоре Рим сдастся без боя. А мятежниками объявят тех, кто еще недавно называл врагом республики самого Цезаря.

Итог: Гай Юлий Цезарь станет единоличным правителем Рима. Республика превратится в Империю.

Альбрехт фон Валленштейн

Фото: Julius Schnorr von Carolsfeld

Фото: Julius Schnorr von Carolsfeld

Священная Римская Империя. 1634 год.

Сын небогатых чешских дворян Альбрехт фон Валленштейн к 40 годам достигнет огромных высот — пробьется в высшую элиту Священной Римской Империи. Рецепт успеха: сменить вероисповедание, стать из протестанта католиком и успешно воевать.

В 1618 году религиозные и экономические разногласия внутри империи Габсбургов приведут к конфликту — 30-летней войне. Валленштейн покажет себя крайне успешным и талантливым командиром, одерживая одну победу за другой, иИ в 1627-м получит чин генералиссимуса и главнокомандующего силами Империи. Самое удивительное: армии, которыми командовал Валленштейн, были не государственными, а частными. Их заново собирали под каждую военную кампанию. Деньги давали сами феодалы, включая императора, часто с задержками.

Альбрехт фон Валленштейн добьется введения обязательного военного налога, чем окончательно восстановит против себя знатное и могущественное дворянство. Императора убедят в том, что главнокомандующий готовит заговор. Валленштейна уволят, но он откажется уйти и получит в этом поддержку своих офицеров. Несмотря на уверения, что действия не направлены против императора, Валленштейна обвинят в мятеже. Ночью 25 февраля 1634 года, подкупив охрану, его убьют вместе со всеми приближенными.

Итог: к концу XVII века в Европе практически не остается частных армий.

Московские стрельцы

Фото: сергей иванов

Фото: сергей иванов

Русское царство. 1698 год.

На картинах и в кино стрельцов часто изображают с бердышами — огромными топорами с длинным древком. На деле их основное оружие — мушкеты и пищали. В XVII веке стрельцы были элитой русской армии и регулярными зачинщиками бунтов.

В 1682 году начнется Хованщина — по имени лидера мятежников, князя Ивана Хованского. Стрельцы несколько месяцев удерживают Кремль, диктуя свою волю царскому двору. В 1698-м новые волнения: 175 стрельцов, бежав из полков, доходят до Москвы. Требования — погасить им и однополчанам долги по жалованию и дать отпуск после долгого похода. После выплаты части денег стрельцов отправляют обратно к месту службы.

Вспыхивает мятеж: четыре полка, 2,2 тыс. человек, идут на Москву. У Ново-Иерусалимского монастыря, в 70 км от столицы, их громит 8-тысячное правительственное войско. 56 зачинщиков бунта повешены. Но вернувшийся из-за границы Петр I недоволен. Он уверен, что цель мятежа — отдать престол его сестре, царевне Софье. В итоге новое следствие, пытки и казнь больше тысячи стрельцов. В том числе 144 человек на Красной площади 11 октября 1698 года — то самое утро стрелецкой казни.

Итог: в 1699 году стрельцов заменят регулярной и полностью подконтрольной царю армией из рекрутов.

Лавр Корнилов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Российская республика. 1917 год.

Первую мировую войну Корнилов начал в звании генерал-майора, командуя дивизией. Воевал в Карпатах и Галиции. В апреле 1915 года, прикрывая отход армии, был ранен в руку и ногу, попал в плен, бежал.

В 1917-м Корнилов уже генерал от инфантерии — это второе по старшинству воинское звание. В июле он назначен Верховным главнокомандующим. В разваливающейся армии Корнилов пытается восстановить дисциплину, вернув смертную казнь. В частных беседах поговаривает, что неплохо бы то же сделать и в России. Публично обвиняет в анархии главу Временного правительства Александра Керенского. И, наконец, требует передать власть военным.

28 августа (10 сентября по новому стилю) главкома объявляют мятежником и отстраняют от должности. Он выпускает воззвание: «Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, клянусь довести народ — путем победы над врагом — до Учредительного собрания». Его поддерживают высшие офицеры. К Петрограду идут части мятежников. Временное правительство вынуждено обратиться за помощью к врагам — большевикам.

Ставку Корнилова удается отрезать от войск. Его соратники, а потом и он сам арестованы. Позже генерал будет уверять, что он никого не собирался свергать, а просто хотел восстановить элементарный порядок.

Итог: спустя два месяца большевики скинут Временное правительство. Корнилов возглавит Белое движение и погибнет в 1918 году.

Офицеры турецкой армии

Фото: Tumay Berkin / Reuters

Фото: Tumay Berkin / Reuters

Турция. 2016 год.

Армия играет в Турции особую роль. В 1920-х реформатор Мустафа Кемаль Ататюрк сделал военных гарантами нового светского государства. Соблюдая заветы, армия трижды устраивала перевороты. К началу XXI века репутация офицерства подмочена: его считают закрытой кастой, занятой собой, а не страной.

Недовольство подогревают политики национал-популисты, среди них премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган. После его избрания президентом в 2014 году конфликт набрал силу. Армию пытались успокоить. 13 июля 2016-го Эрдоган даст иммунитет от уголовных преследований участникам военных операций против курдских повстанцев. Не поможет — спустя два дня начнется мятеж. Путчисты арестуют главу генштаба и главкома сухопутных сил. Президентский дворец и здание парламента обстреляют ракетами. Займут центральную площадь Стамбула, захватят телецентр, заставив диктора зачитать воззвание. А вот президент Эрдоган успеет бежать и призовет народ дать отпор.

Спустя сутки верная правительству часть армии и полиция подавят бунт. Поможет и толпа: мятежных солдат будут ловить и избивать прямо на улицах.

Итог: в Турции пройдут масштабные аресты и чистки противников Эрдогана. Поправки в конституцию существенно увеличат власть президента.

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