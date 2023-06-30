Польский полузащитник Крыховяк разорвал контракт с «Краснодаром»

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк разорвал контракт с российским футбольным клубом «Краснодар». Об этом он рассказал порталу Мeczyki. Это решение Гжегож Крыховяк объяснил своей позицией по отношению к боевым действиям, которые Россия ведет на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гжегож Крыховяк

Фото: Андрей Шрамко / ФК «Краснодар» Гжегож Крыховяк

Фото: Андрей Шрамко / ФК «Краснодар»

«После того как появилась информация о том, что такая возможность есть, решение было ясным. Я не хотел туда возвращаться, поэтому позвонил своему агенту, чтобы сообщить клубу, что хочу уйти. После начала войны моя позиция с самого начала была твердой, поэтому не было смысла продолжать ее, например, искать что-то другое»,— сообщил Крыховяк.

Контракт польского футболиста с краснодарским клубом действовал до лета 2024 года. В соответствии с новыми правилами FIFA летом 2022 года он покинул Российскую премьер-лигу до лета текущего года, заключив контракт с саудовским клубом «Аль-Шабаб».

Гжегожу Крыховяку 33 года. Он стал играть за «Краснодар» после того, как ушел из московского «Локомотива» летом 2021 года. В составе «Краснодара» он провел 15 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.