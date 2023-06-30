Футболист «Урала» Алексей Герасимов перешел в аренду «Нефтехимику»

Защитник футбольного клуба «Урал» Алексей Герасимов перешел в аренду к «Нефтехимику» (Нижнекамск), сообщила пресс-служба команды. Вторую часть прошлого сезона он провел в аренде у ФК «Камаз» из Набережных Челнов, отыграв 12 матчей.

За ФК «Урал» 30-летний футболист выступал с 2019 года, провел 55 матчей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €450 тыс.

«Урал» по итогам сезона 2022/23 занял 11 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков. «Нефтехимик» занял шестое место в первой лиге, набрав 47 очков.

Ранее уральский клуб оставил полузащитника Романа Емельянова в аренде у ярославского «Шинника».

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Виталий Красиков